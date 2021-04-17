Süper Lig: Denizlispor: 2 - BB Erzurumspor: 3 (Maç sonucu)

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Obertan'ın ceza sahası dışından çektiği şutta kaleciden dönen topu önünde bulan Emrah'ın sol köşeye bıraktığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

16. dakikada Sakıb'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza alanında topu kontrol eden Mustafa'nın şutu savunmaya çarparak kale direğinin yanından dışarı çıktı.

16. dakikada kontra atağa çıkan Erzurumspor'da Gomes'in savunma arkasına bıraktığı topla buluşan Emrah, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği sert şut az farkla üstten auta gitti.

20. dakikada Diskerud'un savunma arkasına gönderdiği pasta Sacko'nun vuruşu direğin hemen yanından dışarı çıktı.

28. dakikada ceza sahasının ön çizgisinde Schwechlen sert şutunda kaleci Cenk topu çelerken, boşta kalan meşin yuvarlağı Diskerud uzaklaştırdı.

41. dakikada Murawski'nin yaptığı ortada topa yükselen Mustafa'nın kafa vuruşu yerden sekerek kale direğinin üstünden aut çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Erzurumsporlu oyuncuların anlaşmazlığıyla topu önünde bulan Rodallega, orta saha çizgisine yakın bir yerden vurduğu sert şutta kaleciyi önde avlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

55. dakikada Mehmet Murat'ın pasıyla buluşan Omolo'nun ceza sahasının sağından çektiği sert şut uzak direğin yanında dışarıya çıktı.

64. dakikada Sakıb'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Rodallega, meşin yuvarlağa plase vurarak ağlarla buluşturdu. 2-1

79. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Oltan'nın indirdiği topla buluşan Rashani'nin şutu savunmaya sekerek ağlara gitti. 2-2

86. dakikada Omolo ile verkaç yaparak ceza sahası içerinde topla buluşan Rashani, yerden düzgün vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 2-3

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

Denizlispor: Cenk, Sakıb, Mustafa, Oğuz, Leismann, Murawski (Kubilay dk.60), Özer, Sagal, Diskerud (Hasan Ayaroğlu dk. 70), Sacko (Tusha dk. 84 ?), Rodallega

Yedekler: Abdulkadir, Ali Eren, Muhammet, Mesanoviç, Dossevi, Özgür, Ali Yavuz,

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

BB Erzurumspor: Mehmet Göktüğ, Schwechlen, Teikeu (Gökhan dk. 69), Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat, Mayega, Omolo, Novikovas (Rashani dk. 55), Obertan (Rahman Buğra dk. 90 ?), Emrah, Gomes (Oltan dk. 69)

Yedekler: Szumski, Kayacan, Butko, Bergdich, Özgür, Osman

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Rodallega (dk. 46 ve 64) (Denizlispor), Emrah (dk. 2), Rashani (dk. 79 ve 86) (BB Erzurumspor)

Sarı kartlar: Leismann (Denizlispor), Novikovas, Hasan Hatipoğlu, Mayega (Erzurumspor)

Eren Elyesa Polat - Semih Can Yılmaz