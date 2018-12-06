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Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı
Süper Lig'de 15. haftanın hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında yarın, 8 Aralık Cumartesi, 9 Aralık Pazar ve 10 Aralık Pazartesi günü oynanacak olan mücadelelerde düdük çalacak hakemler açıklandı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan ve Merkez Hakem Kurulu tarafından belirlenen haftanın hakemleri şöyle:

Yarın

20.00 Alanyaspor - Beşiktaş: Alper Ulusoy

8 Aralık Cumartesi

13.30 Sivasspor - Göztepe: Arda Kardeşler 

16.00 Trabzonspor - Atiker Konyaspor: Mete Kalkavan
19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor: Ali Palabıyık

9 Aralık Pazar

13.30 BB Erzurumspor - Yeni Malatyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Bursaspor - Antalyaspor: Fırat Aydınus
19.00 Akhisarspor - Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

10 Aralık Pazartesi

20.00 MKE Ankaragücü - Medipol Başakşehir: Cüneyt Çakır
20.00 Kasımpaşa - Kayserispor: Serkan Çınar  

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