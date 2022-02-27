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Takım arkadaşlarından Omar Elabdellaoui'ye destek

Takım arkadaşlarından Omar Elabdellaoui'ye destek
Takım arkadaşlarından Omar Elabdellaoui'ye destek

Galatasaraylı futbolcular ısınmaya çıkarken, yaşadığı talihsiz olaydan sonra sahalara dönen Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui’yi alkışlayarak destek oldu.

Galatasaraylı futbolcular, Çaykur Rizespor mücadelesi öncesinde ısınmaya çıkarken çember oluşturarak takım arkadaşları Omar Elabdellaoui'yi ortalarına aldı ve alkışlarla destek verdi. Daha sonra sarı-kırmızılı taraftarlar da tribüne çağırarak yaşadığı talihsiz kazadan sonra sahalara dönen Norveçli futbolcuyu tribüne çağırdı. Taraftarlar ayrıca Elabdellaoui için tribünlere 'Welcome Back Omar' pankartı astı.

30 yaşındaki futbolcu iyileştikten sonra ilk kez Nef Stadyumu'nda görev aldı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

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