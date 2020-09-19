İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu!

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu!
Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu!

Muğla'nın Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesinde bir kamyonu solladığı sırada karşı şeride geçerek takla atan aracın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Muğla-Aydın karayolu Akçaova Mahallesi'nde anayol üzerinde meydana geldi. 48 ABF 755 plakalı araç şoförü 30 yaşındaki Ramazan Birdal, bir kamyonu solladığı sırada refüje çarparak karşı şeride geçti ve direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Birdal'ın takla atan araçtan yara almadan kurtulduğu, tetkik amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika tek şeritten ilerlerken trafik yolun temizlenmesinin ardından çift şeritten devam etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.