Takla atan otomobilde 4 kişi yaralanmıştı, feci kaza kameraya yansıdı

Kaza, dün gece saatlerinde Körfez Mahallesi Oramiral Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan 54 ZK 536 plakalı Skoda marka otomobil, sücücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırma çarparak takla attı. Adeta kağıt gibi ezilen otomobilde, H.K., B.C., S.E.C. ve E.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları otomobilden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken E.K.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Konuya ilişkin olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayı gören vatandaşların olay yerine koştuğu görülüyor.

Cihan Atik-Mustafa Taşören