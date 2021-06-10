Tanju Çolak: 'İtalya maçını kaybetmezsek bir üst tura çıkarız'

Eski milli futbolcu Tanju Çolak, yarın başlayacak Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) öncesi A Milli Futbol Takımı'nı, İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi.

“Önce gol atıp sonra pas yapmamız gerek”

Burak Yılmaz'ın ay-yıldızlılar için büyük bir avantaj olduğuna dikkat çeken Çolak, “Milli takım kolay gol atamıyor ama iyi oynadığını görüyoruz. İyi de pas yapıyor. Bu pasları ileriye dönük yaparsak daha iyi olur. Mutlaka analiz etmişlerdir İtalya'yı.

Mutlaka son 3-4 maşı seyretmişlerdir, ne oynadığını biliyorlardır. 1. dakikadan itibaren kazanmak için ne gerekiyorsa yapmalıyız. Önce gol atıp sonra pas yapmamız gerek. Çabuk oynamakta biraz güçlük çekiyoruz. Tabii Burak'ın olması büyük avantaj ama topun da oraya gelmesi lazım. Topu 3. bölgeye getirebilirsek faydalı işler yaparız” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'nin neler yapabileceğini gösteren bir milli takım var”

Şampiyonanın açılış maçında kırmızı-beyazlıların oynayacağı İtalya müsabakasına da değinen Tanju Çolak, “İki takım da formda. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Kazanmak istiyoruz.

Kazanırsak güzel olur, buna ihtiyacımız var. Türkiye'nin neler yapabileceğini gösteren bir milli takım var. O ahengi sağlar, sahaya yardımlaşmayı, beraberliği koyabilirsek kazanırız” şeklinde konuştu.

“Yarı final neden olmasın?”

‘A Milli Takım, EURO 2020'de çeyrek final, yarı final görür mü?' şeklinde gelen bir soruyu Çolak, şöyle cevaplandırdı:

“İlk maçı görmeden yorum yapamam. Bunları konuşmak için erken. En azından 1-2 maç görelim, o zaman hedefimiz belli olur. Ama yarı final neden olmasın? Futbolcuların neler yapabileceğini en iyi Şenol Güneş bilir. Eğer İtalya maçını kaybetmezsek bir üst tura çıkarız” dedi.

Uygar Aydın

