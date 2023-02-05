Tarihi ilçe Mudurnu'da kış güzelliği

Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Mudurnu'da yaklaşık 5 gün boyunca kar yağışı etkisini sürdürdü. İlçede kar kalınlığı yer yer 15 santimetreye kadar ulaştı. "Sakin şehir" ünvanlı Mudurnu, kış manzarasıyla farklı bir güzelliğe büründü.

İlçedeki tarihi ahşap evlerin çatıları ve ağaçlar beyaz örtüyle kaplandı. Bolu'nun önemli turizm destinasyonlarından Mudurnu, kar manzarasıyla tatilcileri de mest etti. İlçeye gelen ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi, karlı havanın tadını çıkardı.

Öte yandan sokaklarda kar sebebiyle zaman zaman araçlar kayarken, vatandaşlar araçlarını güçlükle durdurabildi.

İstanbul'dan tatil için Mudurnu'ya gelen Sevda Bozkurt, "Hava çok güzel, karlı. İlçenin maneviyatı da çok güzel. Mudurnu'dan çok memnun kaldık" dedi.

İlhami Çetin



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.