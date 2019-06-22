Tek Taraflı Yarım Baş Ağrısı Nedenleri Ve Tedavisi !

Yüksek tansiyon, beyin tümğrü, sinüzit, b12 eksikliği, kansızlık, demir eksikliği de tek taraflı baş ağrısı yapabilir.Migren, yarım baş ağrısının en temel sebebidir. Genellikle migren tek yönlü ağrı olmaktadır. Şakak bölgesinden gözlere tesir edebilmektedir. Kafanın yan kısmında hissedilmekte ve zonklamaktadır. Halk arasında migrenle sıkça karşılaşılmaktadır. Yarım baş ağrısının yalnızca migren olduğu düşünülmemelidir. Genellikle genç erkek bireylerde bölgesel baş ağrısına rastlanılabilmektedir. İleri yaştaki erkeklerde ise temporal arterit denilen baş ağrısı gözlemlenir. Göz ile alakalı problemler de baş ağrısına yol açabılmektedir Bu durumlar oldukça seyrektir.

Bu makalemizde Tek taraflı zonklayıcı baş ağrısı başın tek taraflı ağrıması gibi sorunlara yer verdik.

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Kaynak: mavikadin