Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne Turkcell'den uçtan uca dijital altyapı

Turkcell, altyapısını dijitalleştirdiği şehir hastanelerine bir yenisini daha ekledi. Turkcell teknolojisiyle donatılan Yozgat, Adana, Elazığ, Eskişehir, Bursa ile Başakşehir Çam ve Sakura şehir hastanelerinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi'nin de dijital altyapısı uçtan uca kuruldu. Bu kapsamda operatörün yerli ve milli Hastane Bilgi Yönetimi Sistemi (HBYS),Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde de kullanılmaya başlandı. Dünyanın en saygın hastaneleri ile aynı seviyede hizmet veren Turkcell'in dijital altyapı ve uygulamaları Türkiye genelinde 7 şehir hastanesinde kullanılmaya başlandı.

Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan yaptığı açıklamada, “Şirketimiz kurulduğu günden bu yana Türkiye'den kazandığını yine Türkiye'nin katkısına sunan bir şirket oldu. Odağımızda her zaman müşterilerimiz var. Şehir hastaneleri gibi ülkemize ve vatandaşlarımıza değer katan bir projeye teknolojimizle destek vermekten büyük gurur duyuyoruz. Turkcell mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli HBYS uygulamamızı yaygınlaştırarak, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne de kurduk. Şehir hastanelerinin lider dijital altyapı sağlayıcısı olarak Türkiye'nin tüm hastanelerinin dijitalleşmesine Turkcell güvencesiyle katkı sunmaya hazırız. Akfen Holding ile Türkiye'nin en önemli sağlık projelerinin birinde daha işbirliği yapmaktan ötürü mutluluk duyuyoruz” dedi.

Tüm süreçler dijital ortamda gerçekleştiriliyor

Operatörün Hastane Bilgi Yönetim Sistemi'nde sisteme bağlı cihazlar; entegrasyonlar aracılığıyla birbirleriyle haberleşiyor. Hastalarla ilgili yapılan her türlü tıbbi test, radyoloji görüntüleri, rapor gibi işlem ve bilgiler dijital ortamda doktorlara ulaştırılıyor. Sistem sayesinde hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanıyor, doktorlar tek tuşla hastaların tüm sonuçlarına erişebiliyor.

18 milyondan fazla işlem dijital olarak gerçekleşti

Verilen bilgiye göre, operatörün dijital altyapısını hazırladığı şehir hastanelerinde bugüne kadar 18 milyondan fazla hasta müracaatı dijital olarak gerçekleştirildi. Yaklaşık 80 bin bebeğin ilk medikal kayıtları oluşturuldu. 480 bin ameliyat girişi dijital olarak yapıldı. 580 binden fazla yatan hasta taburcu edildi.