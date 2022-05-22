Tekirdağ'da vahşet: 6 yaşındaki kızını bıçaklayarak öldürdü

Olay, Çerkezköy ilçesi Bağlık Mahallesi Gelincik Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet getiren 25 yaşındaki S.K. adlı kadın, rehabilitasyon merkezi öğrencisi olduğu öğrenilen 6 yaşındaki kızı E.K.'yı bıçaklayarak öldürdü.

Polisi arayıp kendini ihbar etmiş

Olayın ardından polisi arayan Sevda K.'nin, kızını öldürdüğünü, polisin eve gelip kendisini teslim almasını istediği öğrenildi. Kadının kendini ihbar etmesi sonrasında olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti.

Sağlık ekipleri, küçük kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Savcılık incelemesinin ardından kızın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

"Pişmanım, cinnet geçirdim"

Gözaltına alınan S.K.'nın ilk ifadesinde pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Cinnet geçirdiğini belirten S.K., “Cinnet geçirip bıçakladım, pişmanım” dedi. Sorgusunun ardından kadın, adliyeye sevk edildi.

Hüseyin Gökçeli

