Tekmeli tokatlı kız kavgası kamerada

Olay, geçtiğimiz günlerde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, aralarında husumet bulunan iki geç kız, karşılaşınca sokak ortasında tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kızlar saç saça başa başa kavga etmeye başladı. Uçan tekmelerin de atıldığı kız kavgasında, sokaklar bağırış sesleriyle yankılandı. Genç kızların kavgasını ayırmak isteyen vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Dakikalarca süren kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken o dakikalar ise kameraya yansıdı.



Hakan Polat - Erdal Can İçelli

