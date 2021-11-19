TEKNOFEST 2022'nin son durumu görüşüldü

Samsun ev sahipliğinde düzenlenecek olan TEKNOFEST 2022 kapsamında yürütülen hazırlıkların son durumunun görüşüldüğü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı - TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Samsun Milletvekillerimiz Çiğdem Karaaslan ve milletvekili Bedri Yaşar'ın da telekonferans sistemi üzerinden iştirak ettiği istişare ve değerlendirme toplantısı, Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş, Av. Orhan Kırcalı, Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, siyasi parti il başkanları ile T3 Vakfı yetkililerinin katılımlarıyla gerçekleştirildi.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Samsun'u ziyaretinin ardından TEKNOFEST 2022 hazırlık sürecine ivme kazandırdıklarını ve geçtiğimiz hafta da Samsun heyetiyle birlikte TEKNOFEST 2020'ye ev sahipliği yapan Gaziantep'i ziyaret edip incelemelerde bulunarak, TEKNOFEST'in kalıcı izlerini yerinde gördüklerini ifade eden Vali Dağlı şunları söyledi:

“TEKNOFEST'in 2022'de Samsunumuzda düzenlenecek olmasından dolayı hepimiz gururluyuz. Tüm milletvekillerimiz, yerel yönetimlerimiz ve siyasi partilerimizin il başkanlarıyla buradayız ve birlik ve beraberlik içerisinde bu organizasyonu gerçekleştirerek, uzun vadede Samsunumuzun önünü açacak, gelişmesine katkı sunacak kalıcı izleri kazandırmak için hazırız.” Toplantı daha sonra, T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam'ın sunumu ve katılımcıların TEKNOFEST değerlendirmesiyle devam etti.