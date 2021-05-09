TFF 1. Lig: Ankaraspor: 0 - İstanbulspor: 2

Maçtan dakikalar
5. dakikada Levent Ayçiçek'in ceza sahasına attığı pasta topla buluşan Abazaj düzgün bir vuruş ile topu filelerle buluşturdu. 0-1
61. dakikada Mirkan Aydın'ın ceza sahası içerisinde düşürülmesi sonrası İstanbulspor panaltı kazandı.
63. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Levent Ayçiçek, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
Stat: Osmanlı
Hakemler: Alper Çetin, Ata Yıldırım, Cem Özbay
Ankaraspor: Mejias (Berk Balaban dk. 46), Ercan Yazıcı (Mohammed dk. 46), Fatih Kızılkaya, Gökhan Akkan, Mahmut Akan, Barış Zeren (Oğuzhan Efe Yılmaz dk. 85 ?), Blagojevic, Bodul (Mustafa Batuhan Altıntaş dk. 74), Mehmet Burak Tarlabölen (Ali Rıza Kılıç dk. 62), Olatunbasun, Pedersen
Yedekler: Halil İbrahim Esen , Mehmet Tuğrul Başkan
Teknik Direktör: Mehmet Ak
İstanbulspor: Alperen Uysal, Etoga, Wellinton, Mehmet Uslu, Eslem Öztürk (Emre Babuşcu dk. 85 ?), Ali Dere (Emir Gökçe dk. 85 ?) , Abazaj (Egehan Gök dk. 76), Uygar Mert Zeybek (Ethemi dk. 62), Levent Ayçiçek, Mirkan Aydın (Yusuf Ali Özer dk. 85 ?)
Yedekler: Ljubic, Skrijelj, Kerem Baykuş
Teknik Direktör: Saffet Akbaş
Goller: Abazaj (dk. 5), Levent Ayçiçek (dk. 63 pen.) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Mohammed (Ankaraspor)
Yunus Emre Kartal