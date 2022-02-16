TFF'den Murat Sancak açıklaması

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 25. haftasında 14.02.2022 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Beşiktaş müsabakası sonrasında, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'ın; TFF yetkilileri, hakemlerimiz ve Süper Lig'de görev yapan teknik sorumluların içinde, halen FETÖ'cülerin bulunduğu yönünde medya kuruluşlarına açıklamalarda bulunmuştur.

TFF olarak, Sayın Sancak'ı bu iddialarına ilişkin; elindeki tüm isimleri, bilgi, belge ve kanıtlarıyla federasyonumuza ve devletimizin yetkili mercilerine iletmeye davet eder, bu iddialar hakkında gerekli tahkikatın yapılması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuruda bulunduğumuzu kamuoyunun bilgilerine sunarız."