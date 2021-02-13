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Thiam'dan ligde üst üste 2 gol

Thiam'dan ligde üst üste 2 gol
Thiam'dan ligde üst üste 2 gol

Fenerbahçe’nin Senegalli futbolcusu Mame Thiam, Süper Lig’de forma giydiği son 2 maçta 2 gol attı.

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile Fenerbahçe arasında oynanan mücadelede sarı-lacivertli futbolcu Mame Thiam attığı 1 golle galibiyette önemli rol oynadı. Müsabakanın 19. dakikasında Mesut Özil'in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Szalai meşin yuvarlağı Thiam'a indirdi. Thiam yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

Mame Thiam, geçtiğimiz hafta oynanan Galatasaray derbisinde forma giymezken, 23. haftada Hatayspor deplasmanında sahada yer almış ve 1 gol kaydetmişti. 28 yaşındaki futbolcu, forma giydiği son 2 Süper Lig maçında 2 gol attı. Thiam, 90+1.dakikada yerini Sinan Gümüş'e bıraktı.

Thiam, Fenerbahçe formasıyla toplamda 6 gol atarken, bu gollerin tamamını ilk yarılarda attı.

Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu

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