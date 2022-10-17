THY ve TGS çalışanları yemekten zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan ve aralarında THY, TGS (Turkish Ground Services-Havaalanları Yer Hizmetleri), HAVAŞ ve 5M çalışanlarının da olduğu yaklaşık 300 kişi, dün yedikleri yemekten sonra rahatsızlandı. Çalışanlar mide bulantısı, halsizlik ve baş dönmesi şikayetleri ile kurum doktoruna başvurdu. Kurum doktoru tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından çalışanların yemekten zehirlendiği anlaşıldı. İlk müdahalenin çalışanlar, Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Zehirlenme olayı sonrası çalışanların rapor aldığı bildirildi.

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