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TMSF'den satılık uçak !

TMSF'den satılık uçak !
TMSF'den satılık uçak !

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atanan şirkete ait 5 uçak satışa çıkarıldı. Uçakların dördü Çorlu Havaalanı'nın apronunda gerçekleştirilerek ihale ile yeni sahiplerini bekliyor.

Aralarında CESNA tipi bir uçağın da yer aldığı 5 uçağı satışa çıkaran TMSF'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, “15 Temmuz'daki darbe girişiminin ardından yapılan operasyonlarda FETÖ ile bağlantısı olduğu belirlenen ve yurt dışına kaçan Faruk Bayındır'ın şirketi Tarkim Havacılık'a soruşturma başlatılmıştı. İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği Tarkim Havacılık Şirketinin FETÖ'ye finansal destek sağladığı gerekçesi ile şirkete TMSF'den kayyum atanmıştı. TMSF'nin yaptığı çalışmalarla şirkete ait 5 uçak satılığa çıkarıldı. Tarkim'e ait uçaklar için 14 Aralık 2018 tarihine kadar teklif alınacak. Uçaklar birden fazla teklifin bulunması halinde açık arttırma ihale usulü ile satılacak” denildi.

Açıklamada satışa sunulan uçakların model bilgilerine de yer verildi. Satışa çıkarılan uçakların 4'ü Çorlu Havaalanı'nın apronunda bulunuyor.  

Serdar Şahin
 

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