Tokyo'da yeni vaka rekoru: Bugün 97 kişi enfekte oldu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan korona virüsü vakaları Japonya'da rekor üstüne rekor kırıyor. Tokyo yerel hükümetinin verilerine göre, başkentte bugün 97 kişinin daha enfekte olduğunun anlaşılmasıyla dün 78 vaka ile kırılan "aynı günde belirlenen en yüksek vaka sayısı rekoru" yenilenmiş oldu. Kaygıya neden olan son gelişme, yalnızca Tokyo'daki vaka sayısını 684'e taşıdı. 712'si karantina altına alınan gemide olmak üzere ülkedeki toplam vaka sayısı da 3 bin 361'e yükseldi.

Japonya'da 11'i daha önce iki hafta süreyle karantina altında tutulan Diamond Princess adlı geminin yolcularından olmak üzere toplam 82 kişi korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmişti. Şimdiye dek bin 91 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği ülkede, 70 kişinin durumunun ise ciddiyetini koruduğu açıklanmıştı.

Burak Ersoy

