'Tosuncuk' Lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de!

Kamuoyunda ‘Tosuncuk' olarak bilinen Çiftlik Bank kurucusu firari Mehmet Aydın, Brezilya'daki resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından üç kişilik özel ekip eşliğinde Türkiye'ye getirildi. Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na ulaştı. Polis ekipleri eşliğinde uçaktan indirilen Aydın, ilk olarak Havalimanı Adliyesine getirildi. Mehmet Aydın'ın buradaki işlemleri tamamlanmasının ardından Anadolu Adliyesi'ne gönderilmesi bekleniyor.

Kırmızı bültenle aranıyordu

İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın, 3 yıl süren firarının ardından 1 Temmuz'da Brezilya'nın Sao Paulo şehrindeki Türkiye Başkonsolosluğu'na teslim olmuştu. Mehmet Aydın'ın 2018 yılında milyonlarca lirayla birlikte yurt dışına kaçması nedeniyle ve binlerce kişi mağdur olmuştu.

Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi

2018 yılı Mart ayında binlerce kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçaktan böyle indirildi

Perşembe günü Brezilya Sao Paulo'da teslim olmuştu. Brezilya'dan sabah saat 09.50'de hareket eden Mehmet Aydın'ı taşıyan uçak, saat 22.06'da İstanbul Havalimanına iniş yaptı. Mehmet Aydın, emniyet güçleri tarafından uçaktan böyle indirilerek terminal binasına alındı.

Ferhat Yasak - Furkan Tan - Caner Sönmez - Gülşah Kahveci - Tuncer Cengiz