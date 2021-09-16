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Trabzon'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Trabzon'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı
Trabzon'da DEAŞ operasyonu: 2 gözaltı

Trabzon’da polis ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ’a yönelik bir eve yapılan operasyonda 2 yabancı uyruklu şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından bir evde terör örgütü DEAŞ ile irtibat halinde oldukları öğrenilen yabancı uyruklu şahısların bulunduğu tespit edildi.

Sabahın erken saatlerinde Özel Harekat timlerinin de destek verdiği bir operasyon düzenleyen polis ekipleri ikamette bulunun 7 yabancı uyruklu şahıstan terör örgütü ile irtibatlı 2 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 3 adet cep telefonu, 1 adet flaş bellek ve 4 adet pasaport ele geçirildi.

Ozan Köse
 

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