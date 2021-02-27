Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe yarın Medical Park Stadyumunda saat 19.00'da karşı karşıya gelecekler. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği müsabakada bordo-mavililer, 10 maçlık yenilmezlik serisini sürdürmek için mücadele edecek. Karadeniz temsilcisi en son sahasında Galatasaray'a 26 Aralık Cumartesi günü oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuştu. Söz konusu müsabakanın ardından bordo-mavililer oynadığı 10 maçta 9 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

Trabzonspor 7 maçtır kaybetmiyor

Süper Lig'de son 7 maçını kazanarak 21 puan elde eden Trabzonspor, Fenerbahçe karşısında da galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililer, Fenerbahçe karşılaşmasını kazanması halinde ligde galibiyet serisini 8'e çıkartarak 51 puanı bulunan rakibiyle aynı puana ulaşmış olacak.

Ocak ayını iyi bitirdi, Şubat ayında da tekrarlamak istiyor

2021 yılında yenilgisi bulunmayan Trabzonspor'da ocak ve şubat ayları galibiyetlerin yaşandığı aylar oldu. Avcı'nın takımı, 31 Ocak Pazar günü deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek ocak ayını iyi bitirmişti. Bordo-mavililer şubat ayının son günü olan 28 Şubat'ta ise ezeli rakibi Fenerbahçe'yi mağlup ederek söz konusu ayı da iyi bir yerde tamamlamak istiyor.

Trabzonspor evinde 4, Fenerbahçe ise dış sahada 5 maçtır yenilmiyor

Trabzonspor, evinde oynadığı son 4 maçı kazanan taraf oldu. Sahasında 4 karşılaşmada 12 puan elde eden Trabzonspor, ezeli rakibi Fenerbahçe karşısında da bu seriyi sürdürmenin peşinde. Bordo-mavililerin rakibi Fenerbahçe ise deplasmanda oynadığı son 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Sarı-lacivertliler dış sahada son yenilgisini 19 Aralık 2020'de Gaziantep FK karşısında 3-1'lık skorla almıştı.

Gökmen Şahin

