Trabzonspor penaltılarla turladı

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
10. dakikada Bakasetas'ın sol taraftan kullandığı korner atışında Hamsik'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten geri döndü. Berat'ın kale sahası içine kafa vuruşunda ise kaleci Linde, Nwakaeme'den önce yumruklarıyla topu uzaklaştırdı.
17. dakikada Brynhildsen sağ çaprazdan pasında Hestad'ın vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
18.dakikada Brynhildsen sol çaprazdan ceza sahası içine girdi. Vuruşunda ise top kaleci Uğurcan Çakır'dan döndü.
23. dakikada Gregersen'in sol taraftan ortasında Hestad'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
24. dakikada savunmadan seken topu önüne alan Hestad'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
57.dakikada Bakasetas'ın sağ taraftan kullandığı korner atışını kale sahası ön direğine gönderdi. Edgar le'nin dokunduğu meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 0-1
86.dakikada Hamsik'in pasıyla kaleci Linde'yi geçen Peres, caprazda kaldı vuruşunda ise geriye dönen kaleci Lin'de meşin yuvarlağı kornere çıkardı.
90+6 dakikada Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmadığı topu Brynhildsen'en , Sigurdarson kazandırdı. Kaleci ile karşı karşıya kalan Sigurdarson kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağalarla buluşturdu. 1-1
109.dakikada Yunus Mallı'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Linde'den döndü.
Stat: Aker
Hakemler: Fabio Verissimo, Rui Teixeira, Pedro Martins
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Peres, Berat, Marek Hamsik, Nwakaeme, Bakasetas, Gervinho, Djaniny
Yedekler: Erce, Arda, Atakan, İsmail Köybaşı, Hüseyin, Trondsen, Faruk Can, Murat Cem, A. Parmak, Yunus, Yusuf Sarı
Teknik Direktör: Abdullah Avcı
Molde FK: Linde, Bjornbak, Sinyan, Gregersen, Magnus Eikrem, Mannsverk, Knudtzon, Eirik Hestad, Birk Risa, Brynhildsen,Anthony Omoijuanf
Yedekler: Craninx, Breivik, Fjörtoft Lövik, Grodem, Eirik Andersen, Sigurdarson, Fofana, Mathis Bolly
Teknik Direktör: Erling Moe
Sarı Kart: Bjombak (Molde FK)