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Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarına sürdürdü.

Trabzonspor, Ümraniyespor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Tıkla İzle

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan çalışmaya sakatlıkları bulunan Uğurcan, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan ve Edin Visca katılmazken, kas sakatlığı yaşayan Hugo da antrenmanda yer almadı. Uzun bir süredir sakatlığı nedeniyle tedavisini ülkesinde sürdüren Bruno Peres ise Trabzon'a döndü. Antrenman sahasında takım arkadaşlarıyla buluşan Peres tedavisi için soyunma odasına gitti. Antrenmanın ilk 30 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirirken, bordo-mavililer ısınma hareketleri ve koordinasyon çalışması gerçekleştirdi.

Gökmen Şahin - Ozan Köse

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