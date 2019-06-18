Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşanan sel felaketinde bilanço giderek artıyor

Köye giden karayolu ile bir yere kadar araçları ile giden Vali İsmail Ustaoğlu ve beraberindekiler daha sonra araçlarından inerek bölgeye yaya olarak ulaşmaya çalışırken, bölgede havanın kararması ile birlikte ekibin ilerleyişi güçleşti. Vali Ustaoğlu ve beraberindekiler zor şartlar altında mahalleye ulaşmaya gayret etmelerine rağmen mahalleye ulaşamazken, selde kayıp sayısının 7 olduğu, biri mahalle imamı olmak üzere 3-4 kişiden de haber alınamadığı öğrenildi.

Yusuf Genç



Vali ismail Ustaoğlu, Araklı'daki selle ilgili son durumu açıkladı : "6 ölü, 4 kayıp"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Araklı'nın Çamlıktepe mahallesinde yaşanan selle ilgili yaptığı açıklamada "Şuana kadar edindiğimiz bilgiye göre 6 ölü, 4 kaybımız var" dedi.

Çamlıktepe mahallesine yaya olarak da ulaşamayan Vali ismail Ustaoğlu, bölgeden ayrılarak Araklı ilçe merkezine geldi. İlk olarak Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Ustaoğlu, burada basın mensuplarına selde kayıp olan ve hayatını kaybedenlerle ilgili bilgiler verdi. Ustaoğlu, "Tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum. Maalesef böyle bir afet yaşadık. Saat 14.00 civarında bizim Araklı ilçemizin Çamlıtepe mahallesinde meydana gelen yoğun yağmurdan dolayı bir sel felaketi meydana geldi. Burada ilk etapta olay yerine ulaşan arkadaşlarımızın yaptıkları tespitlerde şuan bir taraftan tahliyeler yapılırken, bir taraftan da kaybolan vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Şuan bizim tahmini olarak cesedine ulaştığımız 6 tane vatandaşımız var. Tahmini de 4 tane ulaşamadığımız vatandaşımız var. Herkes kendince bir şey söylüyor ben muhtarla da beraberdim. Bizim orada birebir bir yaptığımız tespitlerde 4 civarında kaybımız var" dedi.

Ozan Köse - Ersen Küçük