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Trump, Beyaz Saray'dan ayrılma sinyallerini verdi

Trump, Beyaz Saray'dan ayrılma sinyallerini verdi
Trump, Beyaz Saray'dan ayrılma sinyallerini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, seçimin ardından basın mensupları ile gerçekleştirdiği ilk basın toplantısında, Beyaz Saray’dan ayrılacağını açıkladı.

ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılıp ayrılmayacağı kördüğüme dönmüştü. Merakla takip edilen Başkanlık Seçiminin ardından ilk kez soruları yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'dan ayrılmak için koşulunu açıkladı. Trump, Seçici Kurul'un Joe Biden'ı resmi olarak kazanan ilan etmesinin ardından Beyaz Saray'dan ayrılacağını söyledi. Trump, bir gazetecinin Seçici Kurul'un 14 Aralık'ta Joe Biden'ı seçmesinin ardından Beyaz Saray'ı terk edip etmeyeceğini ilişkin soruya, “Kesinlikle evet. Bunu siz de biliyorsunuz” dedi.

Joe Biden'ın seçimi kazanmadığını ifade etmeye devam eden Trump, basın mensuplarına yönelik açıklamasında “Eğer, Seçici Kurul Joe Biden'ı seçerse hata yapar. Kabul etmek zor olacak çünkü seçimlere hile karıştırıldığını biliyoruz” dedi.

Trump, açıklamaları sırasında 2024 yılında yapılacak Başkanlık seçiminde aday olup olmayacağına ya da Biden'ın göreve başlama törenine katılıp katılmayacağına ilişkin açıklamada bulunmadı.
ABD'de seçmen direkt olarak Başkanı belirlemiyor. Kayıtlı oldukları eyaletlerin Seçici Kurulu'na göndereceği delegeleri seçmen belirlerken, delegeler de Başkanı ve Başkan Yardımcısını seçiyor.

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