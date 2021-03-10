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TSK Savaş Uçakları ‘ses üstü test uçuşları' gerçekleştirecek

TSK Savaş Uçakları ‘ses üstü test uçuşları' gerçekleştirecek
TSK Savaş Uçakları ‘ses üstü test uçuşları' gerçekleştirecek

Bartın’da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının ses üstü test uçuşları gerçekleştireceği duyuruldu.

Bartın Valiliğince yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarının planlı uçuşlar kapsamında ses üstü test uçuşları gerçekleştireceğinin duyurularak, “İlimiz semalarında 10-12 Mart tarihleri arasında Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait savaş uçakları ile planlı uçuşlar kapsamında “Ses Üstü Test Uçuşları” gerçekleştirileceği bildirilmiştir. Yapılacak uçuşlar, hava kuvvetleri komutanlığının ses hızının üzerinde planlı test uçuş faaliyetleri olup, hava durumunun müsait olması halinde söz konusu uçuşların belirtilen günlerde 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacağı bildirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.

Bülent Bostancı
 

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