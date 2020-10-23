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Tüfekle kendini vurdu

Tüfekle kendini vurdu
Tüfekle kendini vurdu

Adıyaman’da, kendisini pompalı av tüfeğiyle kazara vuran kişi, ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı İndere (Zey) Köyü yakınlarında Zeynal C. (43), isimli kişi yanında bulunan pompalı av tüfeği kazara ateş aldı. Silahın ateş alması sonucu bacağından yaralanan Zeynal C'nin yardımına silah sesini duyan yakınları koştu. Zeynal C., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Zeynal C'nin aşırı kan kaybettiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Cihan Kizir
 

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