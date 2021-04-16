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Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 mağara imha edildi

Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 mağara imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı 4 mağara imha edildi

Tunceli’de devam eden "Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu"nda 4 mağara imha edildi. Operasyonda birer adet 4 tüple hazırlanmış patlayıcı, telsiz komutalı EYP ile mayın ve çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, “Eren-7 Mercan-Munzur Operasyonu kapsamında İl Jandarma Komutanlığımızca Tunceli-Ovacık kırsalında 4 mağara imha edilmiştir. İmha edilen mağaralar içerisinde 1 adet 4 büyük tüpün içerisine amonyum nitratla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı, 1 adet telsiz komutalı el yapımı patlayıcı, 1 adet basma düzenekli mayın, 6 adet küçük tüp, 5 adet pil bloğu, 80 adet panço, 4 adet akü, 100 litre motorin, 7 adet uyku tulumu, 6 adet battaniye, 420 metre elektrik kablosu, 4 top sera naylonu, 100 metre ip, 1 adet hilti, 60 kilogram zeytinyağı, 40 kilogram deterjan, çok miktarda gıda ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir” denildi.
 

Ercan Topaç
 

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