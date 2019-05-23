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Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi

Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi
Turizm teşviki kanun teklifi kabul edildi

Turizm Teşviki Kanun teklifi kabul edildi.

Teklif görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda devam edildi. Kanun teklifinde, turizm işletmesi belgeli işletmeler için yapılan sınıflandırma çalışmalarında sektör temsilcisinin bulunmadığı hallerde, üç Bakanlık kontrolörü yerine iki Bakanlık kontrolörünün sınıflandırma yapabilmesi sağlanıyor. 

Turizm tesislerinde çalışan personelin konaklamasıyla ilgili düzenlemeler getiriliyor. 

Turizm merkezlerine yönelik yol iyileştirme çalışmaları kapsamında yol yapma imkanı bulunmayan belediyelere ilgili Bakanlığın ödenek aktarması öngörülüyor.
Dalış turizmine yönelik hükümler bulunuyor.  

Ahmet Umur Öztürk

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