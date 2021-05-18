Türk Aşığı Annelise Alice Denise Kömür hayatını kaybetti

68 yaşındaki Annelise Alice Denise Kömür Hatay'ın Erzin ilçesi Mahmutlu Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Annelise Alice Denise Kömür'ün eşi Başar Kömür, cenaze namazı öncesi yaptığı konuşmada, "Annelise Alice Denise Kömür tam bir Türk aşığı biriydi. Türklere olan ilgisinden dolayı benimle tanıştı ve evlendi. Benimle evlenmesinin ardından Müslümanlığı da seçerek Müslüman Türk aşığı olarak şu ana kadar hayatını sürdürdü. Dünyada Türk olmak çok zordur. Türk olduğun zaman herkes sana düşman olur onlarla mücadele etmek zorunda kalırsın. Annelise Alice Denise Kömür Türk düşmanlığı karşısında bir Türk ile evlendi. Bizim gelenek ve göreneklerimize göre hayatını devam ettirdi. Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun” dedi.

Annelise Alice Denise Kömür'ün cenazesine İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'da katıldı.

Mehmet Uras

