Türk Telekom görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

Türk Telekom'un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi uygulaması, Türkiye'de ilk defa hayata geçirildiği belirtilen İlaç Barkodu Okuma ve Para Tanıma fonksiyonu ile görme engelliler için daha erişilebilir bir yaşam sağlıyor. Şirket; görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran uygulamaların yanında onların sanatla buluşmasına olanak sağlayan projelere de imza atıyor. Bu kapsamda, 31 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açılan, görme engellilerin sanatla buluşmasını sağlayan Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi de ziyaretçilerini kabul ediyor.

Para Tanıma ve İlaç Barkodu Okuma özelliği görme engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

Türkiye'de 2017 yılında bir ilk gerçekleştirilerek uygulamaya eklenen Para Tanıma fonksiyonu, görme engellilerin ihtiyaç duydukları her an ve bir başkasına ihtiyaç duymadan ödemelerini güvenle yapabilmelerine olanak sunuyor. Uygulamanın Para Tanıma fonksiyonundan sıklıkla faydalandığını belirten görme engelli kullanıcı Amine Enner Akay, “Yapacağımız ödemeler, aldığımız para üstleri gibi küçük hesaplar için bile bizlerin büyük ihtiyacını karşılayan bu özelliği çok işlevsel buluyorum” diye konuştu.





Sağlık sektörünün dijitalleşmesiyle ilgili çalışmalarına ağırlık veren Şirket, ayrıca bir ilki daha gerçekleştirerek 2020'de RxMediaPharma İnteraktif İlaç Bilgi Kaynağı iş birliği ile İlaç Barkodu Okuma özelliğini hayata geçirdi. Bu özellik ile 6 binden fazla ilacın kullanma talimatı sesli erişimle hizmete sunuldu. İlaç Barkodu Okuma özelliğini kullanan görme engelli Ali Öztürk, “Bu uygulamadan önce brail isim etiketinin yardımını alıyorduk. Ama biz ilacın yan etkilerini göremiyorduk, anlayamıyorduk. Sadece ismi görüyorduk ama bu uygulamayla hem ilacın ismini hem de kullanıma talimatlarını kimseye ihtiyaç duymadan öğrenebiliyoruz” dedi.

Görme engellileri sanatla buluşturan sergi: Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi

Şirket; görme engellilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran uygulamaların yanında onların sanatla buluşmasına olanak sağlayan projelere de imza atıyor. Bu kapsamda Türk Telekom'un sosyal sorumluluk projesi Telefon Kütüphanesi kapsamındaki ‘Tablolar Konuşuyor Dijital Resim Sergisi' Emine Erdoğan'ın katılımı ile ziyarete açıldı. Sesli betimlemeli tablolardan oluşan eserler, Türkiye'nin en büyük kütüphanesi olan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileniyor.

Sergiye; sivil toplum kuruluşları ve öğrenciler başta olmak üzere Türkiye'nin birçok kentinden ziyaretçi yoğun ilgi gösterdi.