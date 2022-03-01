Türk Telekom'dan Mobil Dünya Kongresi'nde stratejik iş birlikleri ve ortaklıklar

Teknolojiye yaptığı yatırımları sürdüren Türk Telekom, dünyanın önde gelen teknoloji şirketlerinden Korea Telecom ile önemli bir iş birliğine imza attı. İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen GSMA Mobil Dünya Kongresi'ne katılan iki şirket stratejik alanlarda güçlerini birleştirdi.

Konuyu değerlendiren Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, “Korea Telecom ile yaptığımız anlaşmayla hayata geçireceğimiz projeleri tüketicilerimizle buluşturmak için sabırsızlanıyoruz. Her iki şirket de kendi ülkelerinde ilk telekomünikasyon altyapısının kurulmasını ve yaygınlaştırılmasını üstlenen şirketler. Kurum kültürü ve tecrübe olarak pek çok ortak noktamız var” diye konuştu.

Şirketin köklü geçmişi ve bilgi birikimiyle sadece bugünün değil, geleceğin teknolojilerini geliştirmenin sorumluluğunu üstlenerek sektöre liderlik ettiğinin altını çizen Önal, “Şirket olarak 5G özelinde yaptığımız çalışmalarla 5G'nin yol haritasının çizilmesine yönelik dünyada etkin rol oynuyor; IoT, yapay zekâ gibi odak alanlara yaptığımız yatırımlarla pek çok farklı platformda verimliliği artıran akıllı projeleri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Korea Telecom Grubu Dijital Dönüşüm Başkanı Kyounglim Yun ise şöyle konuştu: “2016 yılında başlayan iş birliğimizi 4.5G'den 5G'ye uzanan dönemde sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. 5G ile hızlanan çeşitli dijital dönüşüm servislerini geliştirerek her iki ülke halkının hayatını daha teknolojik hâle getirmek için çalışmalarımızı pekiştireceğiz.”

Verilen bilgiye göre, geçmişte başlayan başarılı ilişkilerini güçlü bir şekilde genişletmeye devam eden şirket ve Korea Telecom grubu bu anlaşma ile birlikte 5G, yapay zekâ, büyük veri, bulut, robot ve nesnelerin interneti gibi dijital dönüşüm servisleri tabanlı uygulama projeleri geliştirerek hayata geçirmeyi planlıyor. Bu iş birliği ile birlikte de her iki şirket, yapay zekâ alanında çalışmalara hız vererek; 5G, büyük veri, bulut, robot, nesnelerin interneti, V2X (Araçtan her şeye), kamu düzeni, Endüstri 4.0, akıllı şehirler, akıllı ulaşım araçları, ticari telekomünikasyon, bilişim teknolojileri ve TV yayıncılığı altyapıları gibi farklı bir çok alanda birlikte çalışacak.