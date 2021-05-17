Türkiye Kupası, İzmir'de sahibini buluyor

59.'su düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası'nın finali İzmir'de oynanacak. Fraport TAV Antalyaspor ve Beşiktaş, yarın saat 20.45'te Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Cumartesi günü aynı stadyumda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, İzmir'de üst üste ikinci kupasına ulaşmak istiyor. Süper Lig'i 44 puanla küme düşme hattının iki sıra üzerinde 16. sırada tamamlayan Antalyaspor ise Avrupa Ligi'ne katılmak için kupaya uzanmayı hedefliyor.

İki takım bu sezon Süper Lig'de oynadığı iki maçta ise yenişemedi. Sezonun ikinci haftasında İstanbul'da oynanan karşılaşma 1-1, 24. haftada Antalya'da oynanan maç ise yine aynı skorla tamamlanmıştı.

Salih Yılmazsoy

