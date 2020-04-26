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Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 99 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 2 bin 805 olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 99 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 357 yeni vaka tanısı konulduğunu, 3 bin 558 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, bugün yapılan 30 bin 177 test sonrasında 2 bin 357 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, bugünkü sayılarla birlikte toplam vaka sayısının 110 bin 130, toplam can kaybının 2 bin 805'e yükseldiğini açıkladı.

'Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün'

Bakan Koca yaptığı açıklamada, ''Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000'e varan günlük test kapasitemizin 30.000'i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti'' ifadelerini kullandı.

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Sağlık Bakanı Koca: Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu. Sağlık Bakanı Koca: 'Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün bugün oldu.'

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