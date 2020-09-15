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Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte korona virüsten 67 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 67 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 7 bin 186’ya yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 67 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 7 bin 186'ya yükseldi. Bugün toplam 110 bin 412 test yapılırken, bin 742 yeni vaka tanısı konuldu.

Toplam vaka sayısı 294 bin 620 oldu. Bugün iyileşen bin 202 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 261 bin 260'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 7.1, toplam ağır hasta sayısının ise bin 327 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aktif hasta sayımız da ağır hasta sayımız da artmaya devam ediyor. Kayıplarımız can yakmaya devam ediyor. İyileşenlerimizin sayısı kayıplarımızın sayısını ancak tedbirle geçebilir. Mücadelede güç birliği yaparsak virüsü yenebiliriz” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay
 

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