Türkiye'den Yemen'e 250 bin kişilik yardım

Yemen'de 29 milyonluk nüfusun yaklaşık 21 milyonu, gıda başta olmak üzere insani yardıma muhtaç. Artan yoksulluk ve açlığın, yakın gelecekte insani felakete dönüşmesinden endişe edildiği Yemen'de koleradan etkilenenlerin sayısı yarım milyonu aştı.

Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk yetersiz beslenme, ishal ve solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybediyor. Korona virüs süreci ile birlikte bu rakamların daha da arttığı Yemen'de 14.8 milyon insan ise temel sağlık hizmetlerine ihtiyaç duyuyor.

İHH İnsani Yardım Vakfı sadece 2020 yılının ilk yarısında Yemen'de muhtaç durumda bulunan 250 bin mağdur ve mazluma acil yardım malzemesi ulaştırdı. Vakıf, Yemen'de gıda, sağlık, barınma ve giysi gibi alanlarda faaliyet yürüttü.

Program kapsamında Sana, Hadramevt, Marib, Cevf, Taiz, Emane, Hudeyde, İbb, Beyda, Dhamar, Mehra , Şebwe, Rada'a, Amran, Şebwe, Mahvit, Lahic, Dali, Reyme, Mukella ve Aden bölgelerine yardım dağıtıldı. Yemen'de ayrıca süreç içerisinde korona virüsle mücadele kapsamında bilinçlendirme faaliyetleri sürdürüldü.

Yemen'in neredeyse tüm bölgelerinde yapılan çalışma neticesinde 17 bin 757 gıda kumanyasından yaklaşık 90 bin kişi istifade etti. Üç milyon 297 bin 195 adet ekmek dağıtılan ülkede, ihtiyaç sahiplerine 4 milyon 691 bin litre su ve bin 120 adet hazır yemek verilirken, 107 adet de adak kurbanı kesildi. Yardım programı kapsamında, bin 39 adet battaniye, bin 390 adet mont, 578 adet hijyen kiti dağıtıldı.

Ailelere 387 adet yatak teslim edilirken 300 çadır kuruldu ve 200 farklı su deposu oluşturuldu. Ailelere 61 bin euro nakit yardımda bulunuldu. 4 farklı okula ek hizmet binaları inşa edilirken 4 yıllık eğitim sürecinde üniversiteli 50 yetim öğrenciye eğitim bursu verildi. Üç bin yetime de bayramlık hediye edildi.

Halihazırda sponsorluk sistemiyle 5 bin 984 yetime aylık destek verilen Yemen'de 3 farklı bölgedeki sağlık merkezlerine korona virüsle mücadele kapsamında hijyen malzemeleri ve koruyucu ekipman desteğinde bulunuldu. 45 sağlıkçıya bu kapsamda eğitim verildi. Bilinçlendirme çalışmalarından 1,5 milyon kişinin faydalanması bekleniyor.