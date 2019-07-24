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Türkiye'nin en kuzeyinde gün batımı güzelliği

Türkiye'nin en kuzeyinde gün batımı güzelliği
Türkiye'nin en kuzeyinde gün batımı güzelliği

Türkiye’nin en kuzeyinde yer alan Sinop, güneşin denize yakın bir kıyıdan batması nedeniyle Karadeniz Bölgesi'nde gün batımının en güzel seyredilebildiği yerlerin başında geliyor.

Türkiye'nin kuzeyinde bulunan Sinop'ta güneşin denize doğru batışını seyretmek isteyenler ise sahilde bir araya geliyor. Vatandaşlar deniz kenarındaki banklara oturup özellikle yaz aylarında güneşin kartpostallık batışını seyrediyor. Bu doğa olayı hem vatandaşların hem de fotoğrafçıların ilgisini çekiyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Kerem Arslan, “Her akşam 20.00'de güneş buradan batıyor. Bu doğa olayı gerçekten inanılmaz. Şehir dışından gelen insanlarda olsun, Sinop'taki insanlar olsun her akşam burada fotoğraf çekiyorlar. Bu doğa olayı gerçekten harika” dedi.

Mustafa Usta 



 

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