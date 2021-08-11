Türkiye'nin en yaşlı kayaları yangından kurtuldu

Muğla'nın Milas ve Yatağan ile Aydın'ın Çine ilçesi üçgeninde yer alan Gökbel Vadisi'nde bulunan kayalar meydana gelen orman yangınlarında hasar almadan kurtuldu. Türkiye'nin en büyük jeopark alanı olmaya aday Aydın ve Muğla sınırındaki Gökbel Vadisi'nde bulunan kayaların en gencinin 15 milyon, en yaşlısının ise 1 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor.

Görünümüyle kendine hayran bırakan kayalar hakkında bugüne kadar bilimsel bir veri bulunmazken, yüzyıllara meydan okuyan kayaların eşsiz güzelliği havadan görüntülendi.

İLGİLİ HABER Kuveyt Türk yangınlardan etkilenen müşterilerinin borçlarını 3 ay öteleyecek

İLGİLİ HABER Pendik’te duşa kabin imalathanesinde korkutan yangın