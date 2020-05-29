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Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Macahel'e göktaşı düştüğü iddiası yöre halkını heyecanlandırdı

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Macahel'e göktaşı düştüğü iddiası yöre halkını heyecanlandırdı
Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Macahel'e göktaşı düştüğü iddiası yöre halkını heyecanlandırdı

Türkiye'nin Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi'nden önceki akşam görülen göktaşı yağmuru sırasında Erzurum semalarından gelen göktaşının Artvin üzerinden Gürcistan sınırında bulunan Camili (Macahale) köyü civarına düştüğü iddiaları köy sakinlerini heyecanlandırdı. Oldukça değerli olan göktaşı parçalarını köy sakinleri ormanlık alanlarda aramaya başladı.

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Macahel'e göktaşı düştüğü iddiası yöre halkını heyecanlandırdı - Tıkla İzle

Türkiye'nin birçok ilinde önceki gün akşam saat 20.30 sıralarında gökyüzünde parlayan bir cismin düştüğü görüldü. Meteor olduğu değerlendirilen cisim Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Trabzon, Artvin ve Rize'hnin yanı sıra Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirde göründü.

Meteor parçaları Artvin'in Borçka ilçesinde bulunan Gürcistan sınırındaki Camili (Macahel) köyüne düştü iddiası ise bölge halkını yollara döktü. Oldukça değerli olduğu ifade edilen göktaşı parçalarını vatandaşlar ormanlık alanda kendi imkanlarıyla aramaya başladılar.

Camili köyü sakinlerinden Orhan Yavuz, uzmanların göktaşının Gürcistan üzerinden düştüğünü söylediğini belirterek ”En yakın köy bizim burası. Somut verileri haritaya yerleştirdiğimizde göktaşının nerede olacağını hesabını yaptık. Fakat alan çok sıkı bitki örtüsüyle kaplı olduğu için, bütün alanı derinlemesine gezemedik. Köyde bulunan bazı arkadaşlar çıplak gözle görmüş ve heyecanlanmışlar” dedi.

Köyde yaşayan vatandaşlar düştüğünü tahmin ettiği bölgelerde arama yaparken, jandarma tarafından yapılan incelemede herhangi bir meteor izine rastlanmadı.

Ziya Akyıldız
 

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