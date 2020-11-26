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Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar, sıfır noktasında yaz yaşanıyor

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar, sıfır noktasında yaz yaşanıyor
Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar, sıfır noktasında yaz yaşanıyor

Türkiye’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken, Ege’nin incisi Bodrum’da ise yazdan kalma günler yaşanıyor. Sıcak havanın 25 dereceye kadar çıkmasıyla az sayıda turist ve vatandaşlar denize girerek serinledi.

Türkiye'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı yağmur yağışı ve soğuk hava etkili olurken ülkenin sıfır noktalarından biri olan Bodrum'da ise insanlar denize girerek serinliyor. Kara kışın kapıda olduğu ve Türkiye'nin birçok şehrinde kış ayı etkisini göstermesine rağmen turizmin gözbebeği Bodrum'da ise halen denize giren vatandaşlar sıcak havanın tadını çıkarıyor. Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez sahillerine vatandaşlar akın etmeye başladı.

Sandalyesini alan sahile koştu

Korona virüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamından kapatılan restoranlar ve Kafelerde oturamayan vatandaşlar kendi sandalyelerini getirerek sahil kenarından oturmayı tercih ediyor. Sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde sahilde oturan vatandaşlar termoslarda çaylarını, yiyeceklerini getirerek sahilin keyfini çıkarıyor. Bazı vatandaşlar ise sıcak havadan bunalarak denize girmeyi tercih ediyor.

Eren Ayhan

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