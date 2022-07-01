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Tuzla'da gemide yangın paniği

Tuzla'da gemide yangın paniği
Tuzla'da gemide yangın paniği

Tuzla'da tersaneler bölgesinde bir geminin makine dairesinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle gemide çıkan yangın söndürüldü.

Tuzla’da gemide yangın paniği - Tıkla İzle

Yangın, Tuzla'da Tersaneler bölgesinde Güzin Sokakta saat 09.00 sıralarında Shoyu maru isimli kargo gemisinin makine dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, bakımı yapılan Shoyu Maru isimli kargo geminin makine dairesinde boya yapıldığı esnada yangın çıktı.

Tersanede bulunan işçilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa süreli paniğe neden olan yangında ölü ya da yaralının olmadığı öğrenildi.

Elyesa Karatepe - Mustafa Ayabakan
 

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