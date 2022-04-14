İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti
Ukrayna, Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti

Ukrayna ordusu, Ukrayna’nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kentine doğru ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti.

Rusya-Ukrayna savaşı 50. gününde devam ederken, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ukrayna'nın Harkov bölgesinde bulunan İzyum kentine doğru ilerleyen Rus askeri teçhizat konvoyunu imha etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Basın Servisi, Rus konvoyunun imha edildiği anların fotoğraflarını paylaştı. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Birkaç gün önce askerlerimiz Harkov bölgesinde düşman teçhizatı keşfetti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, düşman konvoyunun rotasını belirledikten sonra araçların yolu üzerinde bulunan bir köprüye patlayıcı yerleştirdi. Daha sonra pusuya düşürülen düşman konvoyu imha edildi” denildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.