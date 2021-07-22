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Ukrayna'yı yeniden sel vurdu

Ukrayna'yı yeniden sel vurdu
Ukrayna'yı yeniden sel vurdu

Ukrayna’nın turistik ve liman kentlerinden birisi olan Odessa, sel ve su taşkınlarıyla boğuşuyor.

Ukrayna’yı yeniden sel vurdu - Tıkla İzle

Ukrayna'da birkaç gündür etkisini sürdüren şiddetli yağış bazı şehirlerde hayatı durma noktasına getirdi. Geçtiğimiz günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev'i vuran sağanak yağışlar bugün de Odessa'da etkili oldu.

Geceden beri etkisini sürdüren yağış, Odessa'da hayatı durma noktasına getirdi. Birçok yerleşim yeri elektriksiz kalırken, evleri, caddeleri ve işletmeleri su bastı.

Araç boyunu aşan su taşkınları sebebiyle toplu taşıma hizmeti de aksadı, birçok araç su altında kaldı.

Odessa Acil Durumlar Servisi ise yağışlar sebebiyle şehir genelinde 1. Seviye Tehlikeli Durum ilan etti.

Bekir Keskin
 

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