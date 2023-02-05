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Uludağ yolu kapandı, 25 kilometrelik trafik oluştu

Uludağ yolu kapandı, 25 kilometrelik trafik oluştu
Uludağ yolu kapandı, 25 kilometrelik trafik oluştu

Uludağ'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan yolda 25 kilometrelik trafik oluştu. Öte yandan kapanan yolda kayak takımları ile kayarak şehir merkezine inmeye çalışan vatandaşlar ise kameraya yansıdı.

Uludağ yolu kapandı, 25 kilometrelik trafik oluştu - Tıkla İzle

Uludağ'da akşam saatlerinde başlayan şiddetli kar yağışı nedeniyle yol kapandı. Kar kalınlığının 20 santimetreye ulaştığı Uludağ'da jandarma ekipleri araçlarına zincir takmayan sürücüleri geri çevirdi. Tipi ve şiddetli yağan kar nedeniyle Uludağ yolunda 25 kilometrelik trafik oluştu. Kapanan yolda kayak takımları ile kayarak şehir merkezine inmeye çalışan vatandaşların o anları kameralara yansıdı. Ayrıca bazı vatandaşlar da kayak takımlarıyla şehir merkezine inmeye çalıştı.

Abdullah Uğur - Zafer Peker
 

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