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Ümit Şengül: 'Oyuncularımız çok istekli ve arzulu'

Ümit Şengül: 'Oyuncularımız çok istekli ve arzulu'
Ümit Şengül: 'Oyuncularımız çok istekli ve arzulu'

Gaziantep FK’yi 2-1 mağlup eden Kasımpaşa’da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından oyuncuların çok istekli ve arzulu olduklarını söyleyerek, kalan her maçı kazanmak istediklerini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yı, 90+7. dakikada Hadergjonaj'ın penaltı golüyle 2-1 mağlup eden Kasımpaşa'da Teknik Sorumlu Ümit Şengül maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. 10 kişi kalmalarına rağmen daha çok koştuklarını söyleyen Şengül, “İlk yarı rakipten fazla koştuk, geri düşmemize rağmen golü bulduk. Yüzde 58 topla oynadık. Oyuncularımız iyi çalışıyor, istekli ve arzulu oynuyorlar. Eksikte kalsak dahi sistemimizi uygulamaya çalışıyorlar. Oyuncu grubumuzla ne kadar gurur duysak azdır. 11 puandan 41 puana çıktık geldiğimizden beri. Ulaşabileceğimiz en iyi yere ulaşmak istiyoruz. Her maçı kazanmaya talibiz” ifadelerini kullandı.

Bozhan Memiş
 

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