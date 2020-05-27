Üniversitelerin tanıtım günleri ‘online' yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihinin 27 – 28 Haziran 2020 olarak güncellenmesinin ardından üniversiteler de aday öğrenciler için tanıtım günlerine başladı. Covid-19 salgını sebebiyle yapılacak olan tanıtımlar ise bu yıl online olarak da gerçekleştiriliyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde yarın başlayacak ‘Online Tanıtım Günleri' hakkında konuşan Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, ‘Tanıtım günleri ile üniversitelerin bölümleri, yabancı dil imkânları, barınma ve burs imkânları, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, kampüste yaşam ve akademisyenler hakkında bilgilendirmeler yapılacak. Tanıtımlar canlı olarak her gün 16:00'da başlayacak” diye konuştu.

“Öğretim elemanları ile iletişime geçilecek”

Her yıl öğrencilerin meslek ve üniversite tercihlerine yardımcı olmak amacıyla üniversite tanıtım günleri düzenlendiğini ancak koronavirüs salgını nedeniyle bu etkinlikleri online olarak da düzenlediklerini söyleyen Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Üniversitelerin sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan tanıtım günlerinde, aday öğrenciler ilgilendikleri bölümlerin öğretim elemanları ile iletişime geçebilecek” diye konuştu.

“Daha fazla aday lisans programlarını tercih edebilecek”

Lisans programları için ilgili puan türünde 180 olan barajın 170'e çekilmesinin daha fazla adayın lisans programlarını tercih edebileceğini belirten Gülşen, “Bu 112 bin-195 bin civarında aday olarak tahmin ediliyor. Ancak baraj değişikliğinden etkilenecek kitle daha çok sınavın AYT (Alan Yeterlilik Testi) oturumunda baraj sıkıntısı olan öğrenciler olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Öğrenciler konuları yetiştirebilecek”

Sınav tarihinde yapılan değişikliklerin öğrencilerin konuları yetiştirememesi gibi bir durum ile karşı karşıya bırakmayacağını ifade eden Rehberlik Uzmanı Elif Aluç Gülşen, “Bu yıla özgü olarak sınav müfredatında da bir takım değişikliğe gidildi. 12'nci sınıfın ikinci döneminde işlenen konular sınav müfredatından çıkarıldı. Bu durum 12'nci sınıf öğrencilerinin mezuniyet işlemlerinde de bir takım farklılıklar oluşturdu. 2019 – 2020 eğitim öğretim döneminde, sınıf geçmeyle ilgili birinci dönem alınan notlar geçerli olacak. Yıl sonu puanı birinci dönem alınan notlar ile belirlenecek. Yıl sonu başarı puanı 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçebilecek. Sınıf geçme şartını taşıyan 12'nci sınıf öğrencileri diploma alıp mezun olabilecek. 12. sınıf öğrencilerinin başarısız veya sorumlu derslerinin olması YKS'ye girmeleri için engel oluşturmayacaktır. Bu durumda üniversiteye yerleşen öğrenciler, diplomalarını aralık ayı sonuna kadar öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumuna ibraz etme hakkına sahip olacaklar. 12'nci sınıf öğrencilerinin ortaöğretim başarı puanları; 9, 10, 11 ve 12'nci sınıfın birinci döneminin yıl sonu notları aritmetik ortalaması hesaplanarak oluşturulacak” ifadelerini kullandı.

“Ekstra paniğe gerek yok”

Bir yıldır sürdürülen maratonun son 100 metresine gelindiğini ifade eden İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Havalar sıcak diye, virüs var diye çalışmalarımızı gevşetemeyiz aksine en hızlanmamız gereken dönemdeyiz. Bu nedenle aday öğrencilerin konu bazlı veya genel denemeleri sık çözmesi gerekiyor. Eksiklikler tespit edilip, kısa sürede giderilebilir. Öğrenciler artık uyku ve yeme düzenine dikkat etmeli. Biyolojik saatimizin sınav gününe rahatça uyum sağlaması için bu rutini oluşturmak gerekiyor. Gerçek sınav koşulları nasılsa ona uygun ortamda ve koşullarda deneme çözmeliyiz. Bu süreçte en çok dikkat etmemiz gereken bir diğer faktör de “pozitif olmak”. Olumsuz konuşmaların olduğu ortamlardan sessizce uzaklaşmak bize fayda sağlayacaktır. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın “Avantajlı bir sınav formüle edilmiştir” sözüne dayanarak, öğrencilerin içinde bulunduğumuz süreç dolayısıyla ekstra bir panik yaşamasına gerek yok” diye konuştu.

