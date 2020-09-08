Üniversiteliler Semra & Enver Yücel Ödülü'nü tasarlıyor

Geçtiğimiz Mayıs ayında, bir çocuktan bir umut oluşturmak amacıyla kurulan Semra & Enver Yücel Vakfı, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak için yaptığı çalışmalar dışında, yılda bir kez de, topluma değer katan bir kişi ya da bir ekibi, iyi örneklerin çoğalması amacıyla ödüllendirecek.



Vakıf, her yıl kuruluş yıldönümünde düzenlemeyi planladığı ödül töreninde takdim edilecek ödül heykelciğinin tasarımını, üniversite öğrencilerine bıraktı.

Bölüm farkı olmaksızın, Türkiye ve KKTC'de öğrenim gören üniversiteli gençlerin başvurabileceği tasarım yarışmasında dereceye giren ilk 3 öğrenciye ödül verilecek. Farklı üniversitelerden akademisyenlerin ve Endüstri Ürünleri Tasarımcılarının değerlendirmeleriyle belirlenecek olan tasarım yarışmasının birincisi, Mentora College Washington DC'de Dil Okuluna, İkincisi Berlin International University'de yaz okuluna gidecek. Dereceye giren üçüncü öğrencinin ödülü ise, Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans Eğitimi olacak.

Yarışma hakkında bilgi veren SEY Vakfı Başkan Vekili Begüm Yücel Çabakçor, “Bu tasarım yarışmasına katılmanın tek şartı var. O da üniversite öğrencisi olmak. Her üniversiteden, her bölümden öğrenci yarışmaya başvurabilir. Biz bu tasarım yarışması için bir konsept belirlemedik. Çünkü ödülü tek bir alanda değil, hangi alanda olursa olsun, topluma, ülkemize, hatta dünyaya, eylemleriyle, yaptıklarıyla, sözleriyle katkıda bulunan, fark oluşturan, değer katan insanlara vereceğiz” dedi.

Jüri üyelerinden Bahçeşehir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Dündar ise, “Semra & Enver Yücel Vakfı'nın “topluma değer katan insanları ödüllendirerek, iyi örnekleri çoğaltma” misyonunun görünür sembolü olacak ‘ödül' tasarımının karar verilme sürecinin de yine öğrencilere katkı ve deneyim kazandırılacak bir yarışma ile gerçekleştirilmesi fikri, vakfın kurulduğu ilk günden itibaren sergilemiş oldukları ‘tüm toplumu kucaklayan üstün bir iyilik vizyonu' yaklaşımı bir kez daha ortaya koyuyor” diye konuştu.