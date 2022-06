Üniversitenin bahar festivalinde rektör sahneye çıktı

İstanbul Topkapı Üniversitesi tarihi yapıların yer aldığı Kazlıçeşme Yerleşkesinde düzenlediği TopkapıFest'te AGA, bi'saniye, Sezer Altınok, Ece Seçkin, Fuat Akyol sahne aldı. DJ performansları ve çeşitli oyunlarıyla binlerce öğrenciye keyifli dakikalar yaşatan TopkapıFest ayrıca geçen yıl ilk kez öğrencilerini kabul eden Kazlıçeşme Yerleşkesindeki ilk festival olma özelliğini taşıyor. Öğrencilerin keyifli dakikalar geçirdiği konserde Ece Seçkin, sahneye davet ettiği Rektör Prof. Dr. Emre Alkin ile düet yaptı. Alkin'in performansı herkes tarafından beğeni ile karşılandı.

“Tarihi yapımızda yapılan etkinliğimizin ayrı bir önemi var”

Pandemi sürecinin ardından öğrencilerin TopkapıFest'te bir araya gelmesinden dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, “Üniversite olarak 10 bin öğrencimize böyle bir festival yapılacağının sözünü vermiştik. Dolayısıyla sözümüzü tuttuğumuz için büyük mutluluk içerisindeyim. Çünkü gençler bunu hak etti. Pandemi sürecinde öğrenciler iki yıl sosyal ortamlardan uzak kaldı. Bir araya gelemediler. Pandeminin etkileri azalmaya başlarken biz de festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün Kazlıçeşme Yerleşkemizde, üniversitemizin 200-300 yıllık tarihi yapıları içerisinde bu etkinliği yapmamızın da ayrı bir önemi var” dedi.

“Kampüs üniversitesi olmak başka bir şey”

Üniversitelerin yerleşke olanaklarının geniş katılımlı etkinlikler için elverişli olmasının önemine de değinen Prof. Dr. Alkin, “Kampüs üniversitesi olmak başka bir şey. O yüzden başta Mütevelli Heyet Başkanımız Sayın Nihat Kırmızı'ya sonsuz teşekkür ediyorum. Sadece Kazlıçeşme Yerleşkemiz değil, Levent'teki yerleşkemiz de bu kadar büyük. Orada da farklı etkinlikler yapmayı düşünüyoruz.

İstanbul'un Kazlıçeşme, Balat, Şişli, Levent ve Yenibosna gibi en kıymetli beş noktasında hem teknoloji altyapısı çok güçlü hem de sosyal, kültürel ve tarihi dokunun içerisinde yerleşkelere sahip olmak herkesin harcı değil. Ancak biz çalışmalarımız sonucu bunu başardık” şeklinde konuştu.

“Sınav öncesi ya da sonrası fark etmeksizin kapımız her zaman herkese açık”

Yaklaşan üniversite sınavına girecek olan öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Alkin, her şeyden önce bunun sadece bir sınav olduğunu hatırlatarak açıklamalarına şunları ekledi;

“Bu sınavı kazanmak ya da kazanamamak herhangi bir kriteri göstermiyor. Elbette ki sınav sonucunda iyi bir dereceye sahip olmak bir başarı göstergesi, gururlanma sebebidir. Fakat kazanamadıkları zaman panik yapmamaları gerekiyor. Bizim gibi iletişime açık olan eğitimcilerle her zaman iletişimde olmalarını tavsiye ederim. Örneğin sosyal medya hesaplarımı her zaman açık tutarak tüm yorum ve mesajlara birebir cevap veririm. Aynı zamanda rektörlük kapım da sınavdan önce ya da sonra derdi olan, konuşmak isteyen tüm gençlere açıktır. Ayrıca üniversitemiz de yerleşkelerimize ziyaretlerinden her zaman memnun olacaktır. Üniversitemizde Rektör'e erişmek ve iletişim kurmak oldukça kolaydır. O yüzden müsterih olsunlar. Sınav sınavdır ama dünyanın da sonu değildir.”

Son olarak gençleri dinleyen bir üniversite olduklarını hatırlatan Alkin, “Gelecek, gençlerindir. Biz üniversitemizde gençlerin taleplerini dikkate alıp onları dinliyoruz. Gelecek onların olduğu için biz kendi geçmişimizden oluşturduğumuz tecrübelerle onlara yol çizmeye çalışmıyoruz. Biz bilimin, sanatın, sporun ışığında onları Türkiye Cumhuriyeti'ne yakışır hanımefendiler ve beyefendiler olarak yetiştirmeye çalışıyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.