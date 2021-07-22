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Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi adliyeye sevk edildi
Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı tekme tokat döven Mücahit İsmail Ayta, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi adliyeye sevk edildi - Tıkla İzle

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Ünlü mankene öldüresiye dayak kameradaÜnlü mankene öldüresiye dayak kamerada
Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye darp eden Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ayta'nın emniyette, "Alkollüydüm, yanındaki erkeklerle bana nispet yaparcasına hareketler sergilediğini görünce sinirlendim. Kendisine de daha önce maddi desteğim çok oldu. Bu yüzden saldırdım, darp ettim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Doğan Can Cesur
 

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