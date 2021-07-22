Ünlü mankeni öldüresiye döven eski sevgilisi adliyeye sevk edildi

İLGİLİ HABER Ünlü mankene öldüresiye dayak kamerada

Beşiktaş'ta bir gece kulübünde eski sevgilisi manken Gizem Akbaş'ı öldüresiye darp eden Mücahit İsmail Ayta (28), Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünün daveti üzerine geldiği Aile İçi Şiddet Büro Amirliğinde ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Ayta'nın emniyette, "Alkollüydüm, yanındaki erkeklerle bana nispet yaparcasına hareketler sergilediğini görünce sinirlendim. Kendisine de daha önce maddi desteğim çok oldu. Bu yüzden saldırdım, darp ettim" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Doğan Can Cesur

