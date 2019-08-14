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Unutulan eşyaları bulmak artık daha kolay

Unutulan eşyaları bulmak artık daha kolay
Unutulan eşyaları bulmak artık daha kolay

Büyükşehir Belediyesi’ne ait toplu taşım araçları ve Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş.'nin işlettiği tramvay, otobüs ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde unutulan eşyalar sahiplerini bekliyor. Tramvay, otobüs ya da terminalde unutulan kimlik, ehliyet, öğrenci kartları, pasaport ve cüzdanları özel dolaplarda muhafaza eden UlaşımPark, eşyalarını kaybeden vatandaşları bekliyor.. Kayıp eşyalar, UlaşımPark Genel Müdürlüğü, Plajyolu, Gebze ve Körfez garajlarında muhafaza ediliyor. Vatandaşların unuttukları eşyalara kolay ulaşımını sağlamak için ‘kayıp eşya sorgulama' sistemi de kuran UlaşımPark, eşyalarını teslim almaya gelen kişilerden kayıp eşya formunu doldurmasını istiyor ve bu sayede teslim edilen eşyalar kayıt altına alıyor. 

Ayrıca tutanak tutulmadan önce kayıp eşya müracaatlarında bulunan kişilere birtakım sorular soruluyor. Kanıtlarla eşya sahibi oluğunu belirtenlere ait eşyalar, form doldurtularak teslim ediliyor.  

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